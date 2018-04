Am Wochenende hat die Karlsruhe Polizei mit einem Videofahrzeug und einer Kontrollstelle nach Temposündern auf der A8 gefahndet. 1.300 Autofahrer sind ihnen dabei ins Netz gegangen - einer mit einem Geschwindigkeit von 231 Stundenkilometer.

"Zur Überwachung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Autobahnen A5 und A8 war am Samstag und Sonntag eine Videostreife der Polizei im Einsatz", so die Polizei am Montag.

Die Beamten waren am Samstag und Sonntag, jeweils zwischen 7 Uhr und 14 Uhr unterwegs. Trotz hohen Verkehrsaufkommens waren zehn Autofahrer mit mehr als 30 Stundenkilometer zu viel unterwegs. Sieben davon müssen mit einem Fahrverbot rechnen. So auch ein 39-Jähriger, der bei erlaubten 120 Kilometer pro Stunde mit 200 Stundenkilometer gemessen wurde. Daneben fielen auch drei Pkw-Fahrer auf, die den erforderlichen Sicherheitsabstand erheblich unterschritten hatten. Alle drei müssen ebenfalls mit einem Fahrverbot rechnen.

Zusätzlich wurde am Sonntagvormittag auch die Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd auf der A8 überwacht. Hierbei waren 1.300 Fahrer zu schnell unterwegs. 58 Fahrern droht ein Fahrverbot, da sie mehr als 40 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs waren. Die gefahrene Spitzengeschwindigkeit betrug 231 Stundenkilometer.