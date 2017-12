vor 3 Stunden Pforzheim Mit 1,26 Promille: Autofahrer prallt in Pforzheim gegen Baum

Ein 61-jähriger Autofahrer kam in der Nacht zum Freitag in der Würmtalstraße in Pforzheim wegen seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei seiner Flucht lief er einer Polizeistreife in die Arme.