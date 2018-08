Zwei Männer sollen zwei Container auf einer Baustelle in Pforzheim aufgebrochen und Arbeitsmaschinen im Wert von 46.000 Euro erbeutet haben.

Die Verdächtigen im Alter von 33 und 34 Jahren hätten in der Nacht zum Mittwoch hochwertige Geräte aus den Containern und einem Montagefahrzeug gestohlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An der österreichischen Grenze in der Nähe des bayerischen Ortes Piding endete die Reise aber: Beamte ertappten die mutmaßlichen Täter mit dem Diebesgut und nahmen sie fest.