Weil eine 12-Jährige einen Mann mit Messer auf dem Schulgelände in Königsbach-Stein gesehen hat, sind am Dienstagnachmittag insgesamt 15 Streifenwagen dorthin geeilt

Die Realschule am Bildungszentrum in Königsbach wurde am Dienstagnachmittag von der Polizei mit mehreren Einsatzkräften durchsucht. Auslöser war die Meldung eines 12-Jährigen, der kurz vor 16 Uhr einen Mann mit einem Messer in der einen und einem Kleinkind an der anderen Hand auf dem Schulgelände gesehen haben wollte.

Insgesamt 15 Streifen wurden zum Bildungszentrum beordert. Dort wurde das Gelände abgesperrt und anschließend das Schulgebäude bis gegen 18 Uhr ohne Ergebnis durchsucht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord geführt.