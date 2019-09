vor 15 Stunden Pforzheim Mann mit Bauchwunde in Pforzheim identifiziert: Hat er sich die Verletzung selbst zugefügt? Polizei ermittelt

Im Geschäft eines Lieferdienstes für Essen in Pforzheim ist ein Mann schwer verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwoch in dem Laden am Rande der Innenstadt im Einsatz. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mehrere Medien berichteten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.