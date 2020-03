vor 18 Stunden Birkenfeld Lkw rollt ohne Fahrer bergab und fährt in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen ist in Birkenfeld ein Baustellen-Lkw in ein Wohnhaus gerollt. Dabei wurde sowohl die Garage des Hauses als auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt laut Angaben der Polizei im sechsstelligen Bereich.