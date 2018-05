vor 5 Stunden Pforzheim Knallpink statt schwarz: Pforzheimer Künstler Sarow zeigt neues Projekt

Andreas Sarow, der Name geisterte in den vergangenen Tagen immer wieder durch die Presse. Der Grund: seine schwarze Villa. Ein Kunstprojekt in Pforzheim, für das er vor Gericht stand. Nun arbeite der Künstler aus der Goldstadt an einem neuen Projekt. Mit fröhlicheren Farben.