vor 1 Stunde Stuttgart Kein Schadenersatz wegen Busstreiks: Verdi siegt erneut im Streit mit dem Stadtverkehr Pforzheim

Im Streit um Schadenersatz wegen Busstreiks in Pforzheim hat die Gewerkschaft Verdi erneut vor Gericht gesiegt. Die Arbeitsniederlegungen im Jahr 2016 waren rechtmäßig, entschied das Landesarbeitsgericht in Stuttgart am Dienstag. Die millionenschwere Schadenersatzklage des Unternehmens Stadtverkehr Pforzheim (SVP) wurde damit auch in zweiter Instanz zurückgewiesen (Az.: 4 Sa 40/18)