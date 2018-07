Weil ein Zeuge beobachtet hatte, wie drei Männer einen anderen Mann in den Kofferraum eines Golfs verfrachtet haben, haben sie die Polizei verständigt. Sie waren der Meinung, eine Entführung beobachtet zu haben.

Gegen 20.45 Uhr am Samstagabend hatte ein Zeuge in Pforzheim beobachtet, wie ein Mann von drei anderen Männern in den Kofferraum eines VW Golfs verfrachtet wurde. Weil der Mann dabei laut um Hilfe gerufen hatte, notierte sich der Zeuge das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Laut Pressemeldung der Polizei konnte das Auto kurz vor der Autobahnauffahrt Pforzheim-Ost angehalten werden. "Die fünf gut gelaunten Insassen gaben an, dass sie sich einen Spaß erlaubt hätten. Nach einem kleinen Streit um die Sitzplätze habe man den 'Kleinsten' in den Kofferraum verladen, ihn aber kurz danach wieder rausgelassen", so die Polizei in ihrem Bericht weiter. "Da sich das 'Opfer' nicht als solches fühlte und die Angaben glaubhaft waren, durften die Fünf ihre Fahrt nach Stuttgart zum Geburtstag ihres Freundes fortsetzen", schreibt die Polizei abschließend.