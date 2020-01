vor 19 Stunden Schömberg Heldentat mit Folgen: Mann schützt Frauen und wird lebensgefährlich verletzt

Weil er seine Begleiterinnen beschützen wollte, ist ein 20 Jahre alter Mann in Schömberg (Landkreis Calw) lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Dienstag in der Nacht zum Samstag mit Bekannten in dem Schwarzwaldort unterwegs, als sich ein Streit mit einem Unbekannten entwickelte.