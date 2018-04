Ein maskierter Mann hat am Montagmorgen den Inhaber einer Gärtnerei überfallen. Der 48-Jährige öffnete die Tür, an der es geklingelt hatte und wurde sogleich mit einer Schusswaffe bedroht. Mit Geld aus dem Tresor und einem Firmenwagen flüchtete der Räuber.

Am Montagmorgen ist der 48-jährige Inhaber eines Gartenbaubetriebes im Sommerweg von einem bislang unbekannten Mann überfallen worden. Der maskierte Täter klingelte gegen 7.30 Uhr an der Türe, bedrohte sein Opfer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. In der Folge versetzte der Unbekannte dem 48-Jährigen einen Schlag auf den Kopf, fesselte ihn, entnahm Geld aus dem Tresor und verlangte den Fahrzeugschlüssel eines Firmenfahrzeugs.

Mit diesem flüchtete der Täter bis zur Ispringer Straße, wo der Passat verlassen aufgefunden wurde. Erst eine Mitarbeiterin konnte einige Zeit später ihren gefesselten Chef befreien und die Polizei verständigen. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der verletzte 48-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Polizei sucht nun mit einer Beschreibung des Mannes nach dem Täter: Er soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,73 Meter groß sein. Er habe eine normale Statur, war komplett schwarz bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe. Er sprach gutes Deutsch mit Akzent. Zeugen, die im Bereich des Hauptfriedhof Pforzheim/Sommerweg und der Ispringer Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, zu melden.