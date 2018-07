vor 4 Stunden Mühlacker/Niefern Frontalcrash wegen Überholmanöver: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B10

Am Dienstagmorgen kam es auf der B10 zwischen Mühlacker und Niefern zu einem schweren Unfall. Ein 20-Jähriger krachte mit seinem Opel frontal in einen entgegenkommenden Kleinlaster. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unglück in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.