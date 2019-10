vor 8 Stunden Pforzheim Flammen sind gelöscht: Nach brennendem Fahrzeug auf der A8 bei Niefern ist die Fahrbahn wieder freigegeben

Wie die Polizei mitgeteilt hat, kam es am Dienstagmittag auf der A8 bei Niefern zu Verkehrsbehinderungen. Ein Auto stand in Flammen, die Autobahn in Richtung Karlsruhe war zeitweise voll gesperrt.