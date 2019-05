vor 18 Stunden Tiefenbronn Enzkreis: Familienvater soll Frau und Sohn getötet haben

Ein Familienvater in Baden-Württemberg steht im Verdacht, seine Frau und einen Sohn getötet zu haben. Ein weiterer Sohn (11) des Ehepaars wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Passanten auf einer Straße in Tiefenbronn im Enzkreis entdeckt, der die Polizei benachrichtigte, wie diese am Samstagabend mitteilte.