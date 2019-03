vor 5 Stunden Pforzheim Entwarnung nach vermeintlichem Sprengstoff-Fund in Pforzheim: Bombe entpuppt sich als freigelegte Rohrleitung

Ein vermeintlicher Bombenfund sorgte am Donnerstagnachmittag in der Pforzheimer Innenstadt für Aufregung. Um kurz nach 13 Uhr war bei Baggerarbeiten auf einem Baustellengelände in der Bleichstraße ein verdächtiger Gegenstand freigelegt worden. Inzwischen konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg Entwarnung geben: Bei der vermeintlichen Bombe handelte es sich um eine zum Teil freigelegte Rohrleitung.