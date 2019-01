vor 6 Stunden Pforzheim Durstig und schlecht gepflegt: Polizei befreit vier Hunde aus Kleinbus bei Pforzheim

In einem Kleinbus haben Polizeibeamte vier Hunde in schlechter Verfassung gefunden. Die Tiere wurden beschlagnahmt, wie die Behörden am Montag mitteilte. Gefunden wurden die Tiere bei einer Fahrzeugkontrolle in Pforzheim. Dabei sei der Kleinbus aus Rumänien zunächst vor allem wegen möglicher technischer Mängel kontrolliert worden.