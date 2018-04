vor 3 Stunden Pforzheim Duo schlägt wehrlosen Mann in Pforzheim zusammen und verletzt ihn schwer

Mit Faustschlägen und Tritten haben zwei Angreifer einen Betrunkenen in Pforzheim traktiert und ihn am Kopf schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der 43 Jahre alte Mann auf einer Bank und konnte sich nicht gegen die ebenfalls betrunkenen Verdächtigen wehren.