vor 1 Stunde Keltern Drei 15-Jährige mit gestohlenem Auto auf Spritztour

In Keltern (Enzkreis) sind drei 15-Jährige mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen - einer von ihnen bereits zum zweiten Mal in diesem Monat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Jugendlichen am Montag von einer Streife angehalten worden.