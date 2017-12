03.12.2017 14:05 Pforzheim "Brot für die Welt" startet Spendenaktion in Pforzheim

Mit einem Festgottesdienst in Pforzheim hat das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt2 am Sonntag die vorweihnachtliche Spendenaktion in Baden-Württemberg eröffnet. Im Zentrum der Aktion stehe das Recht auf Wasser, teilte das Diakonische Werk der evangelischen Landeskirche in Baden mit.