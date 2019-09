vor 5 Stunden Pforzheim Brand in Pforzheimer Mehrfamilienhaus: Seniorin erleidet leichte Rauchvergiftung

Ein Brand hat in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Das Feuer sei in einer Wohnung im fünften Stock ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit.