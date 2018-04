vor 6 Stunden Ispringen Betrunkene Unfallverursacherin verliert Bewusstsein in Ispringen

Eine betrunkene Autofahrerin hat zwei parkende Wagen gerammt - und ist bei der Unfallaufnahme aufgrund ihres Alkoholkonsums zusammengebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 26 Jahre alte Fahrerin am Dienstagabend in Ispringen (Enzkreis) von der Straße abgekommen und hatte zwei geparkte Wagen gerammt.