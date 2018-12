vor 2 Stunden Pforzheim Bei Hochzeitsfeier in Pforzheim: Ungebetener Gast landet im Krankenhaus

Hochzeitsgäste haben einen 25-Jährigen krankenhausreif geschlagen, der bei der Feier in Pforzheim Geld eintreiben wollte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann bei dem Fest am zweiten Weihnachtstag mit einen Bekannten am späteren Abend aufgetaucht.