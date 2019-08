Ein 56-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag auf der Karlsruher Straße von einer 37-jährigen BMW-Fahrerin übersehen worden. Sie überrollte mit ihrem Auto beide Füße des Mannes. Er kam laut Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Offenbar übersah die 37-Jährige in einer Kurve den Mann, der sich während seiner Arbeiten auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants gekniet hatte. Der Mann hatte die Straße laut Polizei nicht abgesichert. Die Autofahrerin verließ den Parkplatz, übersah den Mann und überrollte beide seiner Füße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der 56-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.

