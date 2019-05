vor 7 Stunden Pforzheim Auto stürzt in Pforzheim vier Meter tiefe Böschung hinunter: Frau und ihre beiden Kinder bleiben unverletzt

Eine 42-jährige Autofahrerin verwechselte am Sonntagabend in der Pforzheimer Kaiser-Wilhelm-Straße beim Ausparken das Brems- mit dem Gaspedal. Dabei durchbrach sie einen Gartenzaun und rollte die Böschung eines abschüssigen Gartengrundstückes zirka vier Meter in die Tiefe hinunter.