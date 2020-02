vor 39 Minuten Pforzheim Aus Kita gestohlen: Unbekannter klaut zwei Dreiräder im Wert von 600 Euro

Am vergangenen Wochenende klaute ein Unbekannter zwei Dreiräder aus einer Kindertagesstätte. Laut Polizei drang der Täter hierfür im Zeitraum zwischen Freitag, 15.30, und Sonntag, 17 Uhr, in die Kita in der Allensteiner Straße ein.