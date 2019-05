vor 23 Stunden Pforzheim Aufgeheizte Stimmung: Pforzheimer Polizei hält rechte und linke Proteste auseinander

Mehr als 1.000 Polizisten aus Baden-Württemberg und Hessen haben in Pforzheim eine Demonstration der rechtsextremen Partei Die Rechte auf Distanz zu Gegendemonstranten gehalten. Dem rechten Aufzug mit rund 80 Teilnehmern standen am Samstag in der Pforzheimer Innenstadt zwei Gegendemonstrationen gegenüber, teilte die Polizei mit.