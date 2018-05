Dank dem Hinweis von Zeugen konnte die Polizei einen unfallflüchtigen Lkw-Fahrer in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis fassen. Er hatte zuvor an der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Ost einen Ampelmast umgefahren.

Der 57-jährige Fahrer befuhr in der Nacht auf Mittwoch die B10 von Niefern-Öschelbronn in Richtung Autobahn. "An der Einmündung zur Autobahnauffahrt in Richtung Karlsruhe blieb er beim Abbiegen nach rechts mit dem Auflieger an der Ampelanlage hängen und drückte dabei den Mast fast komplett um", berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Da sich das Fahrzeug dadurch verkeilt hatte, musste der Fahrer anhalten und zurücksetzen. "Im Anschluss daran fuhr der 57-Jährige in Richtung Pforzheim weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern", heißt es im Bericht weiter.

Durch die Zeugen verständigt, konnte die Polizei den Mann wenig später anhalten. Es wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Am Sattelzug entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Der Schaden an der Ampelanlage wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.