vor 43 Minuten Remchingen Am Wochenende fahren keine Bahnen zwischen Remchingen und Pforzheim: S5 wird durch Busse ersetzt

Auf der Strecke zwischen Wilferdingen-Singen und Pforzheim kann am kommenden Wochenende kein Schienenverkehr verkehren. Die Strecke wird von Freitag, 19. Oktober ab 23 Uhr bis Montag, 22. Oktober, 4.30 Uhr gesperrt sein, so die Albtal Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Meldung an die Presse.