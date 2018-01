vor 33 Minuten Niefern-Öschelbronn Aggressiver Imbiss-Besucher: Betrunkener greift Polizeibeamten an

Ein Betrunkener hat im Enzkreis einen Polizeibeamten angegriffen und so schwer verletzt, dass er seinen Dienst zunächst nicht fortsetzen konnte. Mitarbeiter eines Schnellimbisses hatten den aggressiven 40-Jährigen in der Nacht zu Freitag in Niefern-Öschelbronn gemeldet.