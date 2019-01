Seit dem vergangenen Wochenende wird eine 64-Jährige aus Ispringen vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrem Wohnort gesehen. Weitere Hinweise auf einen möglichen Weg der Frau nennt die Polizei nicht. Weil eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

Seit Freitag, 11. Januar 2019, wird eine 64-jährige Frau aus Ispringen vermisst. Am Freitag wurde sie zuletzt an ihrem Wohnort gesehen. Am Montag erstatteten Angehörige bei der Polizei eine Vermisstenanzeige. Aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Sie ist vermutlich bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Steppjacke und schwarzen Schuhen. Möglicherweise hat sie eine schwarze Handtasche dabei. Wer die Vermisste auf dem Foto gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555, zu melden.