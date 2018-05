41-Jähriger in Pforzheim vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Seit Dienstagnachmittag wird ein in Pforzheim wohnhafte 41 Jahre alter Mann vermisst. Er leidet nach Angaben der Polizei an einer psychischen Erkrankung und sei auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Angehörige erstatteten am Mittwochvormittag eine Vermisstenanzeige, nachdem der 41-Jährige gegen 9.15 Uhr im "Kanzlerwald", im Bereich des römischen Gutshofes, wieder gesehen wurde und daraufhin flüchtete. "Die in der Folge eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Hubschraubers sind jedoch erfolglos geblieben und wurden gegen 13.20 Uhr eingestellt", berichten die Beamten in einer Pressemitteilung.

Der Vermisste sieht laut Polizei "altersentsprechend aus", ist 1,75 Meter groß und mit einem Gewicht von etwa 85 Kilogramm von athletischer Statur. "Er trägt kurzes, braun-graues Haar, ist mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Adidas-Jogginghose sowie hellblauen Sportschuhen bekleidet", heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt sei der Gesuchte von gepflegter Erscheinung. Hinweise über seinen Aufenthalt nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.