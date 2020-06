vor 2 Stunden Pforzheim Nach Streit in Pforzheim: Personengruppe geht auf 20-Jährigen los

Aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe heraus ist ein junger Mann in Pforzheim angegriffen und verletzt worden. Zu der Gewalttat sei es nach einem zunächst verbal ausgetragenen Streit gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Täter hätten am Samstagabend den am Boden liegenden Mann getreten und geschlagen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen.