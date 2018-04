Am Samstag begann mit dem offiziellen Spatenstich der sechsstreifige Ausbau der A8 bei Pforzheim. Bereits seit Freitagabend ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost erstmals für das Bauvorhaben voll gesperrt. Solche Situationen sollen in Zukunft aber die Ausnahme sein.

Verkehrsminister Winfried Hermann hat am Samstag gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger, den Ausbau der A8 im Enztal bei Pforzheim mit einem Spatenstich begonnen. "Die letzte Lücke für den sechsspurigen Ausbau der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart wird durch den Bau der Enztalquerung geschlossen", sagte der Verkehrsminister.

Nicht nur die A8 wird erneuert

Auf einer Länge von insgesamt 4,7 Kilometern wird die Autobahn in den kommenden Jahren sechsspurig ausgebaut: An diesem Wochenende erfolgt zunächst der Abbruch der Brücke der Gemeindeverbindungsstraße zwischen dem Pforzheimer Stadtteil Eutingen und dem Ortsteil Niefern der Gemeinde Niefern-Öschelbronn. "Dieser Brückenabbruch ist Voraussetzung für die erforderliche Erneuerung der Eisenbahnüberführung auf der Bahnstrecke Karlsruhe - Stuttgart", erklärt das Verkehrsministerium.

Der eigentliche Ausbau der Fahrstreifen soll den aktuellen Plänen nach 2019 beginnen. Dann werden beide Richtungsfahrbahnen nacheinander in jeweils rund zwei Jahren Bauzeit auf drei Fahrstreifen ausgebaut. Und nicht nur die A8 an sich bekommt in diesem Zuge ein neues Gesicht: So ist im aktuellen Plan unter anderem auch die Realisierung von leistungsfähigeren Zufahrten der Anschlussstelle Pforzheim-Ost vorgesehen.

Zudem ist in diesem Bereich auch der Ausbau der B10 zu einer vierspurigen Fahrbahn geplant. Und auch Lärmschutzeinrichtungen, sowie eine Parkplatzanlage mit WC sind für die neue Enzatalquerung vorgesehen. Der gesamte Ausbau soll nach bisheriger Planung 2024/2025 abgeschlossen sein.

Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Autobahn

"Um die Verkehrsbeeinträchtigungen beim Ausbau der A8 im Enztal so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Umsetzung des Projektes weiterstgehend unter Aufrechterhaltung des Verkehrs", verspricht das Verkehrsministerium. Eine Vollsperrung des Autobahnabschnitts soll in Zukunft die Ausnahme sein, hieß es am Samstag beim Spatenstich auf der A8.

In den Ausbau werden nach Angaben der Verantwortlichen insgesamt rund 150 Millionen Euro investiert. Hiervon trägt der Bund mit rund 140 Millionen Euro den Hauptanteil. 46 Millionen Euro werden in den Lärmschutz investiert. Davon entfallen 33 Millionen Euro auf eine 380 Meter lange Lärmschutzeinhausung und 13 Millionen Euro auf Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle. Bilger erklärte diese Investition am Samstag als "sehr gut angelegtes Geld für Baden-Württemberg."