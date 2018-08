vor 4 Stunden Heimsheim Offene Terrassentür: Siebenschläfer vertilgt Cornflakes und sorgt für Polizeieinsatz

Ein Siebenschläfer ist in der Nacht zum Mittwoch in Heimsheim (Enzkreis) durch eine offene Terrassentür in ein Haus gekommen - und hat sich über die Vorräte in der Küche hergemacht.