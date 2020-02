vor 3 Stunden Pforzheim Not macht erfinderisch: Ausgesperrter 66-Jähriger zündet seine Wohnungstür an

Ein 66-Jähriger hat sich in Pforzheim ausgesperrt - und danach versucht, sich durch seine Wohnungstür zu brennen. Mithilfe des Feuers wollte er ein bereits bestehendes Loch in der Tür vergrößern, um den Griff erreichen zu können, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.