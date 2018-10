vor 19 Stunden Pforzheim Nicht mal durch geplatzten Reifen zu stoppen: Betrunkener Autofahrer mit 4,8 Promille in Pforzheim unterwegs

Selbst eine Kollision und ein geplatzter Reifen konnten ihn nicht stoppen: Ein Autofahrer ist in Pforzheim mit 4,8 Promille unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 55-Jährige am Sonntag unter anderem mit einer sogenannten Querungshilfe zusammengestoßen.