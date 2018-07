2012 wurde die Polizeistruktur reformiert, das hieß auch, dass das Polizeipräsidium in Pforzheim gestrichen wurde und es fortan nur noch ein Präsidium in Karlsruhe gab - das für Pforzheim zuständig war. Nun wird diese Reform korrigiert und die Goldstadt bekommt wieder ein Polizeipräsidium. Das hat die grün-schwarze Landesregierung nun beschlossen.

Mit dem Beschluss der Polizeistruktur 2020 soll die Zahl der Polizeipräsidien (PP) im Land von zwölf auf 13 steigen, wenn Ravensburg und Pforzheim ein Präsidium bekommen, während das PP in Tuttlingen aufgelöst wird. Das teilt die Landesregierung in einem Bericht an die Presse mit. "Wir wollen, dass Baden-Württemberg seinen Status als traditionell sehr sicheres Bundesland hält und weiter ausbaut. Das schaffen wir mit einer starken und bürgernahen Polizei. Effiziente und zukunftsfähige Strukturen, starke Ermittlungseinheiten und polizeiliche Präsenz vor Ort sind die Grundlage hierfür", sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Mit dem Beschluss könne die Polizei "maßgeschneidert in die Zukunft gehen", erklärt Innenminister Thomas Strobl. Dazu gehören der Bau zweier neuer PP, eines in Ravensburg und eines in Pforzheim. Zuvor hatte der Ministerrat auf Vorschlag des Innenministers Maßnahmen zur Umsetzung der künftigen Struktur der Polizeipräsidien bewilligt und über weitere Verbesserungsvorschläge für die Polizei beraten.

Ab 2020 mehr Präsidien im Land

Mit der Erhöhung der PP sollen die Zuschnitte der Zuständigkeitsbereiche im Nordschwarzwald und dem Bodenseeraum angepasst werden. "Wir bringen so die Polizei wieder näher zu den Menschen", sagt Strobl weiter. Neben Veränderungen im Bodenseeraum, etwa die Zusammenlegung der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen mit dem neuen PP in Ravensburg oder das PP Konstanz, das die Landkreise Rottweil, Konstant und Tuttlingen umfasst, teilen die Verantwortlichen aus dem Ministerium mit.

Hier sollen die Landkreise Calw, Freudenstadt und der Enzkreis zusammen mit dem Stadtkreis Pforzheim ein neues regionales PP in Pforzheim bilden. "Es wird im landeseigenen Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion Pforzheim in der Bahnhofstraße 13, das derzeit das Polizeirevier Pforzheim-Nord und das Kriminalkommissariat Pforzheim beherbergt, untergebracht werden", so die Pressemitteilung weiter. Die Kriminalpolizei wird in Calw untergebracht und bekommt einen Neubau, in den das Polizeirevier Calw ebenfalls integriert wird.

Durch das neue Polizeipräsidium in der Goldstadt wird der Zuständigkeitsbereich des PP Karlsruhe um die Landkreise Calw, Enzkreis und Freudenstadt sowie den Stadtkreis Pforzheim reduziert. "Der Sitz des Polizeipräsidiums beziehungsweise der Kriminalpolizeidirektion bleibt unverändert in Karlsruhe!"Polizeireviere und Autobahnpolizeireviere bleiben von der neuen Reform unberührt.