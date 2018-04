Nach der Veröffentlichung mehrerer Graffiti-Schmierereien in Niefern konnten vier tatverdächtige Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren dingfest gemacht werden.

Den Jugendlichen wird nach Angaben der Polizei und der Pforzheimer Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, durch ihre begangenen Farbschmierereien, die sie unter anderem auch am Gebäude des Polizeipostens in Niefern anbrachten, einen Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro angerichtet zu haben. "Die Jugendlichen zeigten sich bereits kooperativ und offenbarten den Polizisten zumindest noch zwei weitere, noch nicht entdeckte Farbschmierereien", heißt es in einem entsprechenden Bericht an die Presse.

Insgesamt gehen nach den bisherigen Ermittlungen 36 Graffiti und Schmierereien im Bereich Niefern auf das Konto der ermittelten Jugendlichen. "Um den jungen, geständigen Tatverdächtigen Verantwortung für ihr Fehlverhalten zu vermitteln, sollen sie für die Beseitigung der Schmierereien selbst in die Pflicht genommen werden", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft weiter. So sei in Absprache mit dem Haus des Jugendrechts in Pforzheim beabsichtigt, dass die vier Verursacher mit Einverständnis ihrer Eltern den von ihnen angerichteten Schaden mit Hilfe des Anti-Graffiti-Mobils unter fachlicher Anleitung selbst beseitigen werden.