vor 1 Stunde Wilferdingen Nach Straßen-Sanierung: B10 bei Wilferdingen wieder frei!

Die Autofahrer in der Region rund um Wilferdingen können aufatmen: Nach rund sechs Monaten Bauzeit wird die B10 zwischen Wilferdingen und dem Ersinger Kreuz am Freitag, 8. Dezember 2017, im Laufe des späten Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben, so das Regierungspräsidium Karlsruhe.