18.11.2017 06:32 Pforzheim Nach Pkw-Brand: 13 Kilometer Rückstau auf der A8

Ein Pkw-Brand verursachte am Freitagabend einen Rückstau von bis zu 13 Kilometern auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.