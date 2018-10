02.10.2018 16:35 Pforzheim Nach Leichenfund in Pforzheimer Wald: Toter ist wahrscheinlich Simon Paulus

Am Dienstag wurde in Pforzheim eine Leiche gefunden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Nach derzeitiger Einschätzung handelt es sich bei der Leiche wohl um den seit Wochen vermissten Jäger Simon Paulus aus Birkenfeld-Gräfenhausen.