vor 3 Stunden Pforzheim Nach Gas-Unglück in Pforzheim: Frauen außer Lebensgefahr

Kohlenmonoxid ist tückisch: Das Gas kann sich unbemerkt in Räumen sammeln und zum Tod führen. In Pforzheim sind drei Menschen bewusstlos aus einer Wohnung gerettet worden. Ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr.