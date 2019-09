vor 3 Stunden Pforzheim Nach Brand in Pforzheimer Mehrfamilienhaus: Tatverdächtige Frau in U-Haft

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim sitzt eine 31-Jährige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.