10.11.2017 15:17 Wiernsheim Nach Betrugsversuch: Falsche Polizistin im Enzkreis festgenommen

Eine falsche Polizeibeamtin sitzt in Untersuchungshaft, weil eine 69-jährige Wiernsheimerin aus dem Enzkreis den Betrugsversuch bemerkte und die echte Polizei informierte. Das teilt die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim am Freitag in einer Pressemitteilung mit.