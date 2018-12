Am vergangenen Wochenende war die Bundesautobahn A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost wegen Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke voll gesperrt. Der Verkehr musste örtlich umgeleitet werden, dabei kam es auch zu Unfällen. Zwar kam es vereinzelt zu Rückstaus - doch das erwartete Verkehrschaos blieb laut Polizei aus.

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus wird die Bahnbrücke im Auftrag des Landes und des Bahnkonzerns erneuert. Von Freitagabend an war der Streckenabschnitt für den Auto- und Lastverkehr in beide Richtungen gesperrt und lokal über umgeleitet worden. Es galt den Autoverkehr, der in Richtung Karlsruhe und Stuttgart/München unterwegs war, über die Ortschaften um Pforzheim umzuleiten.

Durch die örtlichen Umleitungen kam es zu mehreren Rückstaus, die in einem Fall zu einem schweren Auffahrunfall mit einem Laster führte. Das erwartbare Verkehrschaos blieb nach Angaben einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe jedoch aus. "Mit Verzögerungen und Rückstaus muss man bei Vollsperrung einer solch stark befahrenen Verkehrsader immer rechnen, allerdings verliefen die Rückstaus in Maßen und das Riesen-Chaos ist ausgeblieben", erklärte sie gegenüber ka-news. "Bei Autobahnvollsperrungen kann man nie von einem ganz ruhigen Ablauf sprechen", ergänzte ein Polizeisprecher schmunzelnd.

Mit Hinblick auf die zweite Vollsperrung am übernächsten Wochenende, vom 30. November bis 2. Dezember, sieht die Polizei keinen Handlungsbedarf bei den Umleitungsstrecken.