vor 12 Stunden Pforzheim Mutmaßlicher Brandstifter vom Enzkreis muss in Psychiatrie

Der Verdächtige in der Brandserie im Enzkreis soll in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Das hat ein Haftrichter am Donnerstag entschieden, nachdem der 24-Jährige einen Haftprüfungsantrag gestellt hatte.