vor 3 Stunden Karlsruhe Mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft

Wegen Verdachts auf Drogenhandel sind zwei 44 und 41 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatten Ermittler bei Durchsuchungen in Karlsruhe und Pforzheim rund fünfeinhalb Kilogramm Heroin, Kokain und Amphetamin gefunden. Zudem beschlagnahmten sie ein Luxusfahrzeug, Bargeld in Höhe von 74 000 Euro sowie Uhren, Edelsteine und Edelmetalle.

Bei dem 44-jährigen Verdächtigen fand die Kriminalpolizei Waffen und falsche Identitätsdokumente.