20.11.2018 11:04 Pforzheim Millionenschaden in Pforzheim: Mit explosionsartigem Knall geht Maschine in Flammen auf

Am Montagabend ist wohl aufgrund eines technischen Defekts eine Maschine in einem Papier verarbeitenden Betrieb in Flammen aufgegangen. Weil ein größerer Teil der Maschinenstraße vom Brand betroffen war, geht die Polizei von einem Millionenschaden aus.