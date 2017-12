Messerattacke in Pforzheim: 16-Jähriger greift Mann an

Ein 16-Jähriger soll am Sonntagnachmittag in Pforzheim-Dillweißenstein einen 23-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Zuvor hatte es Streit zwischen den Hausbewohnern gegeben.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und einem Nachbar, welche im Anschluss in Handgreiflichkeiten mündete. In diese mischte sich ein Familienangehöriger des Nachbarn ein: "Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 16-Jährige ein von ihm mitgeführtes Messer hervorgeholt und dem 23-jährigen Geschädigten damit mehrfach in den Körper gestochen haben", so die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Montag in einer entsprechenden Pressemeldung.

Der 23-Jährige wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 16-Jährige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. "Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem Haftgründe nicht gegeben sind" heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit den weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Tatumständen, wurde nach Polizeiangaben das "Haus des Jugendrechts" in Pforzheim betraut. Die Einrichtung ist eine Kooperationsgemeinschaft von Staatsanwaltschaft, Polizei, Bezirksverein für soziale Rechtspflege, den beiden Jugendämtern der Stadt Pforzheim und des Enzkreises sowie den Amtsgerichten Pforzheim und Maulbronn.