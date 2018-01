Mehrere Tausend Euro: Diebe erbeuten teuren Schmuck in Pforzheim

Böses Erwachen im neuen Jahr: In der Goldstadt haben sich Einbrecher am Schmuck bedient.

Für einen Wohnungsbesitzer in Pforzheim endete der Silvester-Urlaub mit einem Schock. Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schellingstraße hat ein Dieb Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 29. Dezember 15 Uhr und Dienstag, 2. Januar, 16 Uhr.

Wie die Polizei mitteilt, hat der bislang unbekannte Täter zunächst versucht, die Terrassentür mit einem Stein einzuschlagen. Nachdem ihm das nicht gelungen ist, hebelte der Dieb die Tür auf. Bei seinem Raubzug durch die Wohnung durchwühlte er mehrere Räume und flüchtete mit seiner Beute. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise zum Einbruch, den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Nummer 07231/186 3311 entgegen.